В каком примере ПРО является предлогом? А. (про)верка Б. (про)верить В. (про)веру Г. (про)верочный 2. С каким падежом употребляется предлог ПРИ? А. с Р. п. Б. с В. П. В. с Т. п. Г. с П. п. 3. Какой предлог у...

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В каком примере ПРО является предлогом? А. (про)верка Б. (про)верить В. (про)веру Г. (про)верочный 2. С каким падежом употребляется предлог ПРИ? А. с Р. п. Б. с В. П. В. с Т. п. Г. с П. п. 3. Какой предлог употребляется с винительным и предложным падежами? А. от Б. в В. вопреки Г. Спустя 4. В каком примере нет ошибки в выборе падежа существительного? А. согласно приказа Б. согласно договоров В. согласно постановления Г. Согласно плану 5. В какой строке все предлоги производные? А. по причине, исключая, из-под Б. позади, в связи с, на протяжении В. вокруг, за, в течение Г. в целях, об, после 6. Укажите составной предлог. А. (в)течение Б. (в)замен В. (на)кануне Г. (с)боку 7. В каком предложении нет предлогов? А. Лоси, пойманные в молодости, легко приручаются. Б. Серебряная полоса Волги блестела между деревьями. В. Не бойся той собаки, которая лает, а бойся той, которая исподтишка кусает. Г. Покрытые ковром ступени вели на площадку второго этажа. 8. В каком предложении выделенное слово НЕ является предлогом? А. (В)виду возможного ухудшения эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту необходимо принять меры по его профилактике. Б. Необходимо сохранять болота (в)виду их огромного биосферного значения. В. Следствие было возобновлено (в)виду вновь открывшихся обстоятельств. Г. Следует иметь (в)виду, что влажный климат улучшает фильтрацию воздуха. 9. В каком предложении выделенное слово является предлогом? А. Кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Б. Я обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. В. Кругом дорожек кишат и колеблются песчинки. Г. Море раскинулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. 10. В каком предложении выделенное слово является предлогом? А. Микробы – общее название всех микроорганизмов, исключая микроскопические водоросли и вирусы. Б. Историк никогда не занимается лишь одной стороной события, совсем исключая другую. В. Использование коптильного ароматизатора позволяет сократить технологический процесс, исключая стадию копчения. Г. Исключая углеводы из рациона, мы привносим дисбаланс в свое питание. 11. В каком предложении есть производный предлог? А. Стол стоит напротив окна. Б. Земля была еще мокрой от прошедшего накануне ливня. В. «Да, хорошо!» - так же тихо отвечала она, не смотря на меня. Г. Посмотри вокруг: как прекрасен наш мир! 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? До самого обеда (1) несмотря на горячие протесты (2) няньки и кухарки (3) дети сидят в кухне около ящика (4) и возятся с котятами.

Автор: Гость