СРОЧНО Найди НОД и НОК чисел а) 16;10 б) 36;9 в) 21;30 г) 12;15

Математика

СРОЧНО Найди НОД и НОК чисел а) 16;10 б) 36;9 в) 21;30 г) 12;15

Автор: Гость