СРОЧНО Найди НОД и НОК чисел а) 16;10 б) 36;9 в) 21;30 г) 12;15
Математика
СРОЧНО Найди НОД и НОК чисел а) 16;10 б) 36;9 в) 21;30 г) 12;15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) НОД(10;16)=2 НОК(10,16)=80 б) НОД(36,9)=9 НОК(36;9)=36 в) НОД(21;30)=2 НОК(21;30)=210 г) НОД(12;15)=3 НОК(12;15)=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Русский язык
Допишите предложения вставляя на место вопросов подходящие по смыслу.1)ветер разогнал (что).дождь стучить(по чему)летчик управляет(чем
Алгебра
Литература