СРОЧНО! Напишите 7 вопросов по стиху " Бородино"
Литература
СРОЧНО! Напишите 7 вопросов по стиху " Бородино"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Как в стихотворении показана готовность русских солдат стоять насмерть? 2)Когда было написано стихотворение «Бородино»? Какой дате оно посвящно? 3)От чьего лица ведётся рассказ? 4)О чём сожалеет поэт и что его радует? 5)Какие чувства старого воина выразил актёр в заключительных строках стихотворения? 6) К какому роду литературы относится стихотворение «Бородино»? 7)Персонаж, которому принадлежат слова: «Ребята! Не Москва ль за нами ? Умремте под Москвой...»
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