Заданы площади круга R и квадрата S. Определить, поместится ли круг в квадрате. Задачу решить при: 1) R=3.2, S=3.5; 2) R=3.2, S=4; 3) R=6, S=9. Составить алгоритм решения

Информатика

Заданы площади круга R и квадрата S. Определить, поместится ли круг в квадрате. Задачу решить при: 1) R=3.2, S=3.5; 2) R=3.2, S=4; 3) R=6, S=9. Составить алгоритм решения

Автор: Гость