Заданы площади круга R и квадрата S. Определить, поместится ли круг в квадрате. Задачу решить при: 1) R=3.2, S=3.5; 2) R=3.2, S=4; 3) R=6, S=9. Составить алгоритм решения
Информатика
Заданы площади круга R и квадрата S. Определить, поместится ли круг в квадрате. Задачу решить при: 1) R=3.2, S=3.5; 2) R=3.2, S=4; 3) R=6, S=9. Составить алгоритм решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var s, a, r: real; begin readln(r, s); writeln(sqrt(s) > 2 * sqrt(r / Pi)); end.
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