Срочно нужен рассказ про патриотов России (если получится Кубани) На 10 предложени?? ПЛЗ БЫСтреее

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Воржев Сергей Дмитриевич, российский, кубанский художник. Создал свою школу живописи – Сергея Воржева и преподает в ней. Мастер сельского пейзажа и этнического сюрреализма. Патриот Кубани. Его картины - это жители края, их быт, обычаи, история, а также кубанская природа. Архангельский Михаил Валентинович, российский, кубанский художник. Необычайный талант и работоспособность художника сделали его известным. Его работы выставлялись не только в Краснодаре, Сочи, но и в Москве, Санкт- Петербурге, а также в Германии, Греции, Болгарии. Он участник многих фестивалей изобразительного искусства юга России. В его искусстве прослеживается южно-российский стиль, родной край изображается тепло, ярко и празднично. Источниками его вдохновения всегда были природа и женщина. Его пейзажи, натюрморты, портреты талантливы и неподражаемы.