Срочно нужен рассказ про патриотов России (если получится Кубани) На 10 предложени?? ПЛЗ БЫСтреее
Обществознание
Срочно нужен рассказ про патриотов России (если получится Кубани) На 10 предложени?? ПЛЗ БЫСтреее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воржев Сергей Дмитриевич, российский, кубанский художник. Создал свою школу живописи – Сергея Воржева и преподает в ней. Мастер сельского пейзажа и этнического сюрреализма. Патриот Кубани. Его картины - это жители края, их быт, обычаи, история, а также кубанская природа. Архангельский Михаил Валентинович, российский, кубанский художник. Необычайный талант и работоспособность художника сделали его известным. Его работы выставлялись не только в Краснодаре, Сочи, но и в Москве, Санкт- Петербурге, а также в Германии, Греции, Болгарии. Он участник многих фестивалей изобразительного искусства юга России. В его искусстве прослеживается южно-российский стиль, родной край изображается тепло, ярко и празднично. Источниками его вдохновения всегда были природа и женщина. Его пейзажи, натюрморты, портреты талантливы и неподражаемы.
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