Помогите решить уравнение , пожалуйста (2x-4)/(-1/3)=-7
Математика
Помогите решить уравнение , пожалуйста (2x-4)/(-1/3)=-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-4)÷(-1÷3)=-7 (2x-4)÷(-7)=(-1÷3) (2x-4)÷(-7)=-0.3 (2x-4)=2.1 2x=4+2.1 2x=6.1 x=6.1:2 x=3.05
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