Сколько букв и звуков в слове разносятся?

Русский язык
Сколько букв и звуков в слове разносятся?
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Автор: Гость
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Гость:
10 букв и 10 звуков  
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