Сколько букв и звуков в слове разносятся?
Русский язык
Сколько букв и звуков в слове разносятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 букв и 10 звуков
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