СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!

Обществознание
СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Право потребителя на качество товара, работы и услуги Право потребителя на качество товара, работы и услуги 2. Право на безопасность товара, работы и услуги Право на безопасность товара, работы и услуги 3. Право на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце Право на информацию об изготовителе , исполнителе, продавца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения x(0,069x + 0,73x при x= 29;1000;10000
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у ...
Ответить
Обществознание
Почему получение образования является основнып правом рф
Ответить
Русский язык
Вами,он,своим,другого,он,ему,какой-нибудь другой. Обрати внемание на выделеные слова. поставь к ним вопросы.
Ответить
История
Семилетняя война. Заполнить таблицу, заголовки столбцов: причины, основные сражения, результаты
Ответить