СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!
Обществознание
СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Право потребителя на качество товара, работы и услуги Право потребителя на качество товара, работы и услуги 2. Право на безопасность товара, работы и услуги Право на безопасность товара, работы и услуги 3. Право на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце Право на информацию об изготовителе , исполнителе, продавца.
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