СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!

Гость: Гость:

1. Право потребителя на качество товара, работы и услуги Право потребителя на качество товара, работы и услуги 2. Право на безопасность товара, работы и услуги Право на безопасность товара, работы и услуги 3. Право на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце Право на информацию об изготовителе , исполнителе, продавца.