Срочно нужно разобрать предложение!!!!! Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в лесу темно и прохладно

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Срочно нужно разобрать предложение!!!!! Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в лесу темно и прохладно

Автор: Гость