Срочно нужно разобрать предложение!!!!! Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в лесу темно и прохладно
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Срочно нужно разобрать предложение!!!!! Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в лесу темно и прохладно
Ответ(ы):
Гость:
Подлежащее-ветви, сказуемое-переплелись. Предложение повествовательное,невосклицательное,простое,двусоставное,распространённое,не осложнено,полное.
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