СРОЧНО!! От доски 6 м. отпилили 2 целых 3.5 десятых , затем еще0 0 целых 1.5 десятых . Скол??ко метров составляет длина оставшейся части доски .... Срочно помогите
Математика
СРОЧНО!! От доски 6 м. отпилили 2 целых 3.5 десятых , затем еще0 0 целых 1.5 десятых . Скол??ко метров составляет длина оставшейся части доски .... Срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 3/5 + 1/5 = 2 4/5 (м) доски отрезали всего 2) 6 - 2 4/5 = 3 1/5 (м ) доски осталось 3 1/5 м = 3м 20см Ответ: 3м 20см - длина оставшейся части доски.
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