СРОЧНО!! От доски 6 м. отпилили 2 целых 3.5 десятых , затем еще0 0 целых 1.5 десятых . Скол??ко метров составляет длина оставшейся части доски .... Срочно помогите

Математика
СРОЧНО!! От доски 6 м. отпилили 2 целых 3.5 десятых , затем еще0 0 целых 1.5 десятых . Скол??ко метров составляет длина оставшейся части доски .... Срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1) 2 3/5 + 1/5 = 2 4/5 (м) доски отрезали всего    2) 6 - 2 4/5 = 3 1/5 (м )  доски осталось         3 1/5 м = 3м 20см Ответ: 3м 20см - длина оставшейся части доски.      
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