Срочно! Перед вами ряд слов,в различной степени связанных с понятием "КОНФЛИКТ".Р??сположи (в тетради) все слова на шкале таким образом,чтобы ближе всего к слову "КОНФЛИКТ" были помещены слова,более точно соответствующие данно...

Обществознание
Срочно! Перед вами ряд слов,в различной степени связанных с понятием "КОНФЛИКТ".Р??сположи (в тетради) все слова на шкале таким образом,чтобы ближе всего к слову "КОНФЛИКТ" были помещены слова,более точно соответствующие данному понятию.Имей в виду, что на одной позиции могут помещаться несколько слов. Диспут, стычка, раздор, перебранка, столкновение, распря, брань, размолвка, сражение, несогласие, дискуссия, развал, скандал, неполадки, разногласие, ссора, нелады, перепалка, спор, потасовка. КОНФЛИКТ___________________________________ШКАЛА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 При проведении итогов слово,находящееся на 1-м месте,получает 10 баллов,на 2-м - 9 баллов и так далее до 10-й позиции. помогите пожалуйста и всё внятно и по позициям прошу расписать! Даю 50 баллов за задание!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт: (От самого близкого пишу) 1. Схватка; сражение; скандал 2. Ссора; распря; стычка 3. Брань; перебранка 4. Развал 5. Перепалка; столкновение 6. Размолвка 7. Раздор 8. Спор; нелады 9. Дискуссия; диспут 10. Несогласие; разногласие; неполадки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложений о весне
Ответить
Алгебра
Найти неопределенные интегралы: 1) 2) 3) 4)
Ответить
Математика
Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка помогите поже
Ответить
Русский язык
5 предложений о весне
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста как пишется слова расставаться тьмы или тся?
Ответить