Срочно! Перед вами ряд слов,в различной степени связанных с понятием "КОНФЛИКТ".Р??сположи (в тетради) все слова на шкале таким образом,чтобы ближе всего к слову "КОНФЛИКТ" были помещены слова,более точно соответствующие данно...

Обществознание

Срочно! Перед вами ряд слов,в различной степени связанных с понятием "КОНФЛИКТ".Р??сположи (в тетради) все слова на шкале таким образом,чтобы ближе всего к слову "КОНФЛИКТ" были помещены слова,более точно соответствующие данному понятию.Имей в виду, что на одной позиции могут помещаться несколько слов. Диспут, стычка, раздор, перебранка, столкновение, распря, брань, размолвка, сражение, несогласие, дискуссия, развал, скандал, неполадки, разногласие, ссора, нелады, перепалка, спор, потасовка. КОНФЛИКТ___________________________________ШКАЛА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 При проведении итогов слово,находящееся на 1-м месте,получает 10 баллов,на 2-м - 9 баллов и так далее до 10-й позиции. помогите пожалуйста и всё внятно и по позициям прошу расписать! Даю 50 баллов за задание!!!

Автор: Гость