СРОЧНО!!!!!!Почему травмы позвоночника чрезвычайно опасны для жизни?

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Травмы позвоночника диагностируются сравнительно часто. При этом в 20-35 % случаев повреждений при травме позвоночника происходит также поражение спинного мозга человека. Такие травмы впоследствии имеют очень серьезное влияние на здоровье пациента. Наиболее опасные симптомы для жизни пациента появляются в случае травмы шейного отдела позвоночника. У пострадавшего может нарушаться дыхание, а также сердечная деятельность, причем, существует риск остановки сердца. Может случиться паралич тела, нарушатся функции внутренних органов. При легких поражениях этого отела позвоночника нарушается чувствительность, уменьшается мышечная сила. Иногда проявляется спастическое напряжение мышц. Как следствие, движения ограничиваются, а при продолжительном напряжении изменяется структура мышц, причем, это состояние может остаться навсегда. При травмах грудного отдела позвоночника нарушается чувствительность и подвижность рук и грудной клетки, в некоторых случаях страдают и ноги. Пострадавший ощущает боль в позвоночнике, она периодически отдает в область сердца. Иногда боль проявляется и при вдохе-выдохе. При травмах поясничного отдела позвоночника может ослабевать мышечная сила, а иногда происходит паралич нижних конечностей. Проявляется расстройство чувствительности, понижается сила рефлексов, могут возникать спастические явления. Кроме того, имеют место нарушения в работе мочеполовой системы. Это проявляется задержками мочеиспускания, недержанием мочи, эректильной дисфункцией, понижением чувствительности половых органов. Травматизация позвоночника может одновременно происходить в нескольких мечтах. Соответственно, и симптомы в таком случае будут смешанными.