Срочно помогите 3 номера
Математика
Срочно помогите 3 номера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7*12*99)/11=(84*99)/11=756 (33*17*5)/11 (6*44*13)/11=(33*85)/11= 255 (22*12*8)/11=(22*86)/11= 172 (15*88*3)/11=(45*88)/11= 360 (11*22*33)/11=(242*33)/11=726
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