СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!ПЕРЕВЕДИТЕ ЭТОТ ТЕКСТ

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Микеланджело, полное имя Микеланджело ди Лодовико Буонарроти Симони, итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт. Дата рождения: 6 марта 1475 Образование: Гуманистическая академия во Флоренции Самые известные работы: Статуя Давида, Сикстинская капелла Дополнительная информация: написал более 300 поэм Цитата: Каким бы богатым я не был, я всегда жил как бедняк Дата смерти: 18 февраля 1564