Спишите вставляя подходящие по смыслу прилагатеельные с основой на шипящие.От ду??овения ...ветерка ласково затрепетали осиновые листья.К полудню под лучами...солнцакраски степи резко меняются.
Русский язык
Спишите вставляя подходящие по смыслу прилагатеельные с основой на шипящие.От ду??овения ...ветерка ласково затрепетали осиновые листья.К полудню под лучами...солнцакраски степи резко меняются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От дуновения легкого ветерка ласково затрепетали осиновые листья. К полудню под лучами солнечной солнцакраски степи резко меняются.
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