Спишите вставляя подходящие по смыслу прилагатеельные с основой на шипящие.От ду??овения ...ветерка ласково затрепетали осиновые листья.К полудню под лучами...солнцакраски степи резко меняются.

Русский язык

Спишите вставляя подходящие по смыслу прилагатеельные с основой на шипящие.От ду??овения ...ветерка ласково затрепетали осиновые листья.К полудню под лучами...солнцакраски степи резко меняются.

Автор: Гость