Подскажите пожалуйста , как построить график функции y=2-4x

Гость: Гость:

У=-4х+2, прямая параллельная у=-4х, но поднятая на 2; строится по двум точкам: пусть х=0, у=2; точка (0;2); пусть у=0, 4х=2, х=1/2; точка (1/2;0), все, только единичный отрезок бери 2 клетки (тогда у=2 - 4 клетки, а х=1/2 - 1 клетка))))))))) икс беру, какой удобно, чтоб вычислять у из формулы у=-4х+2, подставляю туда х и у вычисляю, например: возьму х=5, у=-4*5+2=-20+2=-18, точка (5;-18); это для примера, для у=-18 нужно всю страницу))))))))