Составить монолог в предложений 10 на тему курения.

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Куріння шкодить вашому здоров'ю. Від коріння помирають люди. Особливо курять підлітки , вони думають якщо вони почнуть курити вони стануть крутими. А тім хто придумав сегарети вони хочуть показати цю продукцію з хорошоі сторони . Куріння не тільки шкодить вашому здоров'ю воно робить наші деякі частини тіла не красивими. В мене є знайомий він був гарним хлопчико , але коли він почав курити він став не красивим волосся без блиску.Люди не видіться на цигарки вони зіпсують вам життя . Той хто іх придумав хотів розбагатіти , а не допомогти нам .Я не люблю курців вони не тільки псують наше життя , але і нам ми якщо нюхнем випадково цей дим нам також буде погона це називається пасивней курець . Ніколи не пробуйте курити.