Длина прямоугльника 6дц периметр прямоугльника 14дц8см. Найди ширину и площадь пря??оугльника?

Математика
Длина прямоугльника 6дц периметр прямоугльника 14дц8см. Найди ширину и площадь пря??оугльника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6дц=60см 14дц8см=148см 1)148÷2-60=14(см)-это ширина прямоугольника 2)60×14=840(см в квадрате)-S Ответ:ширина=14см;S=840см в квадрате
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