СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! ПОМОГИТЕ! НЕ СЛОЖНО! ОТВЕТИТЬ НЕ ВОПРОСЫ!

География
СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! ПОМОГИТЕ! НЕ СЛОЖНО! ОТВЕТИТЬ НЕ ВОПРОСЫ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце двигает вду потомучто его лучи имеют силу и могут оттолкнуть
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