Срочно!!!!Пожвлуйсив,очень нужно!!!Все об сообществе декабристов

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Срочно!!!!Пожвлуйсив,очень нужно!!!Все об сообществе декабристов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышал о востании декабриство возмущенных изза анархии после войеы 1945 года? так вот, король отказался от пристола и в стране началась анархия, декабрысты подняли востания в честь протеста того что происходило после войны, им не нравилось платить дань почти каждому, им не на что было жить, и не чего было есть, так же некоторых людей использовали в рабство
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