Срочно!!!! Придумай и запиши имя существительное множественное число которое соответствует схеме. Приставка корень окончание
Русский язык
Срочно!!!! Придумай и запиши имя существительное множественное число которое соответствует схеме. Приставка корень окончание
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Подруги по-приставка,друг -корень,и-окончание .............................................................................
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