СРОЧНО! приведите дроби к наибольшему общему знаменателю: ж)7\60, 13\540 и 9\20; з) 52\105; 7\95 и 61\63.
Математика
СРОЧНО! приведите дроби к наибольшему общему знаменателю: ж)7\60, 13\540 и 9\20; з) 52\105; 7\95 и 61\63.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж) 7/60=63/540 9/20=243/540 з) 105=7*5*3 95=19*5 63=7*3*3 19*7*5*3*3=5985 52/105=2964/5985 7/95=441/5985 61/63=5795/5985
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