СРОЧНО! приведите дроби к наибольшему общему знаменателю: ж)7\60, 13\540 и 9\20; з) 52\105; 7\95 и 61\63.

Математика

СРОЧНО! приведите дроби к наибольшему общему знаменателю: ж)7\60, 13\540 и 9\20; з) 52\105; 7\95 и 61\63.

Автор: Гость