СРОЧНО,ПРОШУ! Где "..."там дописать коэффициенты.

Химия
СРОЧНО,ПРОШУ! Где "..."там дописать коэффициенты.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2 2SO2 + O2 = 2SO3 H2S + CuCl = 2HCl + CuS H2S + Na2O = Na2S + H2O SO2 + H2O + H2SO3 SO2 + NaO = реакция не протекает SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O SO3 + H2O = H2SO4 SO3 + NaO = реакция не протекает SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O Na2SO4 + 2HCl = 2NaCL + H2SO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Составь памятку "Золотые правила, которые помогут в жизни". Должно быть 7 пунктов. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
30см 28дм больше или меньше с докозательствами
Ответить
Українська мова
Речення зі словом змія
Ответить
Алгебра
X2+px-5=0 если один корень больше единицы а второй меньше!!чему может быть равно p. ПОМОГИТЕ)ПЛИЗ
Ответить
Другие предметы
Написать мини-сочинение" мои права в семье". Помогите пожалуйста.
Ответить