СРОЧНО,ПРОШУ! Где "..."там дописать коэффициенты.
Химия
СРОЧНО,ПРОШУ! Где "..."там дописать коэффициенты.
Ответ(ы):
Гость:
ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2 2SO2 + O2 = 2SO3 H2S + CuCl = 2HCl + CuS H2S + Na2O = Na2S + H2O SO2 + H2O + H2SO3 SO2 + NaO = реакция не протекает SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O SO3 + H2O = H2SO4 SO3 + NaO = реакция не протекает SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O Na2SO4 + 2HCl = 2NaCL + H2SO4
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