СРОЧНО!Сделайте морфемный разбор слова рассмотрительствующий.ПОЖАЛУЙСТА!
Русский язык
СРОЧНО!Сделайте морфемный разбор слова рассмотрительствующий.ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рас - приставка, смотр - корень, и - суффикс, тель - суффикс, ств - суффикс, у - суффикс, ющ - суффикс, окончание - ий.
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