Срочно выделить грам. основы БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ, ТЕПЛО ЕМУ НА СВЕТЕ!
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Срочно выделить грам. основы БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ, ТЕПЛО ЕМУ НА СВЕТЕ!
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Подлежащее кто сказуемое верует
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