СРоЧНо Запишите : 1) число 3 в виде дроби, знаменатель равен 6 2)число 13 в виде дроби , ??наменатель которого равен 5 3) число 1 в виде дроби , знаменатель которой равен 29

Математика
СРоЧНо Запишите : 1) число 3 в виде дроби, знаменатель равен 6 2)число 13 в виде дроби , ??наменатель которого равен 5 3) число 1 в виде дроби , знаменатель которой равен 29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3=18/6; 2) 13=65/5; 3) 3) 1=29/29.
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