СРоЧНо Запишите : 1) число 3 в виде дроби, знаменатель равен 6 2)число 13 в виде дроби , ??наменатель которого равен 5 3) число 1 в виде дроби , знаменатель которой равен 29

Математика

СРоЧНо Запишите : 1) число 3 в виде дроби, знаменатель равен 6 2)число 13 в виде дроби , ??наменатель которого равен 5 3) число 1 в виде дроби , знаменатель которой равен 29

Автор: Гость