Срочный перевод много баллов плз нормальный перевод

Гость: Гость:

Международный детский компьютерный центр(ICCC) в Кукмар в Ярославском регионе в мировом-популярным лагери для улучшение скиллов в компьютерной сфере для детей-подростков. Он начал свою работу в 1986 году и он стал школой которая завязанная с ЮНЕСКО в 1988. Дети-подростки приходит сюда из всего мира. В лагере много разных развлечений к примеру катания на лошадях и на лодках. Кроме компьютерных уроков у нас есть Английский, Немецкий, и Французкий а так же История, ИЗО, Правила Этикета и даже Зоология. У нас много разных видов спорта к примеру:Бадминтон,Хоккей, Футбол, катания на лыжах и теннис. Дети еще могу участвовать в театральных постановках, в танцевальных классах и в музыкальных группах и могу сходить на экскурсию в ближайший город Переславль-Залеский Компьютерный уроки присутствуют для всех уровней, от легкого как АБС и Отправка сообщений через интернет до компьютерных алгоритмов, изменения музыки, программирование и профессиональной графики. Все дети который посещают ICCC проводят время в прекрасных условиях и знакомятся с новыми друзьями. Вот что дети сказали про свое пребывание тут.