СРООЧНО соблюдая все признаки текста составьте текст на свободную тему
Русский язык
СРООЧНО соблюдая все признаки текста составьте текст на свободную тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночью шёл сильный дождь.Утром дороги были в лужах. Нам пришлось долго добираться до школы, из-за размытых,после дождя дорог.Не один транспорт в наше деревне нас не подбирал ,потому что даже машины увязали в грязи.Когда мы добрались до школы,шел третий урок,учитель нам не что не сказал,он нас понял.
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