СРООЧНО соблюдая все признаки текста составьте текст на свободную тему

Гость: Гость:

Ночью шёл сильный дождь.Утром дороги были в лужах. Нам пришлось долго добираться до школы, из-за размытых,после дождя дорог.Не один транспорт в наше деревне нас не подбирал ,потому что даже машины увязали в грязи.Когда мы добрались до школы,шел третий урок,учитель нам не что не сказал,он нас понял.