СРОООЧНОО!!!! 1) Площадь прямоугольного участка равна 90м², а Р=46 м. Найдите ширину и ??лину участка. 2) гипотенуза прямоугольного треугольника равна 73 см, а разность катетов треугольника равна 7см. найдите площадь треугольника.

Алгебра

СРОООЧНОО!!!! 1) Площадь прямоугольного участка равна 90м², а Р=46 м. Найдите ширину и ??лину участка. 2) гипотенуза прямоугольного треугольника равна 73 см, а разность катетов треугольника равна 7см. найдите площадь треугольника.

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