СРОООЧНОО!!!! 1) Площадь прямоугольного участка равна 90м², а Р=46 м. Найдите ширину и ??лину участка. 2) гипотенуза прямоугольного треугольника равна 73 см, а разность катетов треугольника равна 7см. найдите площадь треугольника.
Алгебра
СРОООЧНОО!!!! 1) Площадь прямоугольного участка равна 90м², а Р=46 м. Найдите ширину и ??лину участка. 2) гипотенуза прямоугольного треугольника равна 73 см, а разность катетов треугольника равна 7см. найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b S=90 a*b=90 a=18 P=2(a+b) P=46 a+b=23 b=5 c²=a²+b² b=a+7 S=1/2*a*b=1/2*2640+7=1323.5 см² 5329=a²+a²+49 5280=2² a²=2640 a=√2640
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