СРООООЧННО! Написать сочинение на казахском языке про осень. 15-20 строчек. Зара??ее огромное спасибооо.!!
Қазақ тiлi
СРООООЧННО! Написать сочинение на казахском языке про осень. 15-20 строчек. Зара??ее огромное спасибооо.!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куз салкын ай . Ол айда листопад блокады. Кагаздар жерге ту саду .кухне хелуин блокады. Кузде адамдар ботаника Киеды.кузде жабры жауады
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