Станок автомат за 12 мин изготовил 2 кольца .за сколько минут станок автомат изгото??ит 5 колец??
Математика
Станок автомат за 12 мин изготовил 2 кольца .за сколько минут станок автомат изгото??ит 5 колец??
Ответ(ы):
Гость:
12:2=6 (мин)- потребуеться на 1 кольцо 6*5=30 (мин) ответ : за 30 минут изготовит 5 колец
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