Станок автомат за 12 мин изготовил 2 кольца .за сколько минут станок автомат изгото??ит 5 колец??

Математика

Станок автомат за 12 мин изготовил 2 кольца .за сколько минут станок автомат изгото??ит 5 колец??

Автор: Гость