Стих про русский язык от 8 строчек.Срочно!

Гость: Гость:

Свой сочинить или найти в интернете? Я не умею рифмовать но вот один из интернета В день солнечный июльский, Цветы, цветы вокруг Красив язык мой русский, Как этот летний луг.Иду тропинкой узкой- Деревья до небес! Могуч язык мой русский Как этот русский лес!И в радости и в грусти – Он всякий час со мной. Родной язык мой русский, Как Родина родной!или С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе.А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять.С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что во поле, Под ветром склоняясь, растет.А может, она начинается С весенней запевки скворца И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца.С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, Со старой отцовской буденовки, Что где-то в шкафу мы нашли.А может, она начинается Со стука вагонных колес И с клятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принес.С чего начинается Родина?..