Стихи о Великой Отечественной Войне до слёз

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Ошибка солдата… Упала граната… Четыре секунды… Застыл… Решенье комбата: Живите, ребята! И грудью гранату накрыл. Герой? Несомненно! И орден - посмертно — Присвоить майору должны! Родителей горе бескрайне, безмерно! За что погибают сыны? За родину гибнут, за правду и веру, Сегодня, когда нет войны! Я кланяюсь низко, бойцу — офицеру! Комбату великой страны!