Стол стоит x рублей ,а стол -y руб.Сколько стоят 2таких стола и 8стульев?
Математика
Стол стоит x рублей ,а стол -y руб.Сколько стоят 2таких стола и 8стульев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столы х*2 стулья у*8 2х+8у
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