Сторона ромба равна 20 сантиметров а одна из диагоналей равна 24 сантиметра найти ??лощадь ромба

Алгебра
Сторона ромба равна 20 сантиметров а одна из диагоналей равна 24 сантиметра найти ??лощадь ромба
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