Стороны прямоугольника равны 3 м 4 м и 5 м. Какая из них является гипотенузой?
Геометрия
Стороны прямоугольника равны 3 м 4 м и 5 м. Какая из них является гипотенузой?
Ответ(ы):
Гость:
5 м. - если вопрос про треугольник (в задании у вас написано прямоугольник)гипотенуза - это наибольшая сторона прямоугольного треугольника
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