Строение фуги из цикла " Токката и фуга ре минор" СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Музыка
Строение фуги из цикла " Токката и фуга ре минор" СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершиной органного творчества Баха стали его знаменитые Токката и фуга ре-минор .Бах отводит токката роль вступления,она создаёт атмосферу,которая необходима для восприятия более глубокой мысли,заложенной в фуге.Фуга возводиться,как на фундаменте,на теме,которая звучит одноголостнои напоминает колокольный звон.
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