Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать и таким способом: НОСОН. ??ледовательно, эта кислота будет являться веществом с двойственной функцией. Как можно её назвать? Какую реакцию, нехарактерную для других кис...
Химия
Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать и таким способом: НОСОН. ??ледовательно, эта кислота будет являться веществом с двойственной функцией. Как можно её назвать? Какую реакцию, нехарактерную для других кислот, даст муравьиная кислота?
Ответ(ы):
Гость:
Возможно реакция Серебряного зеркала Н-СООН+Аg2О-->со2+н2о+2аg
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