Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать и таким способом: НОСОН. ??ледовательно, эта кислота будет являться веществом с двойственной функцией. Как можно её назвать? Какую реакцию, нехарактерную для других кис...

Химия

Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать и таким способом: НОСОН. ??ледовательно, эта кислота будет являться веществом с двойственной функцией. Как можно её назвать? Какую реакцию, нехарактерную для других кислот, даст муравьиная кислота?

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