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Сумма чисел 8 и 2 и найти её значение.
Математика
Сумма чисел 8 и 2 и найти её значение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+2=10как та таквроде правильно
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