Сумма двух чисел равна 84 8/15 а их разность 34.5 .Найдите большее число
Математика
Сумма двух чисел равна 84 8/15 а их разность 34.5 .Найдите большее число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а+b=с ; а-b=d ; (a+b)-(a-b)=2b 84 8/15-34,5=50 1/30:2 =25 1/60 ( меньшее число); 2) 84 8/15-25 1/60=84 32/60 - 25 1/60= 59 31/60 (большее число).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите пожалуста решить задачу. длина параллепипеда равна12 м, ширена-в3 раза меньше длены,а высота ровна среднему арефмитическому длены и шири...
Обществознание
Участник говорит сверстнику: "У меня в кармане валюта. Целых 50 рублей". В ответ ему: "Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долларов -- друго...
Українська мова
Стилістично забарвлені є всі слова рядка А.телик , периметр , кумекати Б.музон , епохальній , квітень В.псевдоідея , кохання , куцохвостий ...
Окружающий мир
Алгебра