Сумма из 896 и 1337 разность 2156 и 749 произведение 96 и 42 частное 5076 и 12
Математика
Сумма из 896 и 1337 разность 2156 и 749 произведение 96 и 42 частное 5076 и 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма - плюс Разность - минус Произведение - умножить Частное - разделить 896 + 1337 = 2 233 2145 - 749 = 1 396 96 * 42 = 4 032 5 076 / 12 = 423
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