Сурет бойынша ангыме кура.
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангыме кура.
Ответ(ы):
Гость:
Кыс кеди.Кар жауады,боран согады.Балалар ойнады.Кустар жылы Жака ушып кетеды
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