Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условиями Древней Греции и занятиями её жителей?
История
Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условиями Древней Греции и занятиями её жителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно да. От климата зависит какие растения произрастают на этой территории, какие животные здесь обитают. А в Древней Греции основные занятия и были - земледелие и скотоводство
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