Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условиями Древней Греции и занятиями её жителей?

История
Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условиями Древней Греции и занятиями её жителей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно да. От климата зависит какие растения произрастают на этой территории, какие животные здесь обитают. А в Древней Греции основные занятия и были - земледелие и скотоводство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3-5(x+1)=6-4x последний и я спосён
Ответить
Окружающий мир
Где растёт фиалка? (в саду, в поле, в огороде)
Ответить
Английский язык
Нужно написать записку на английском дана ситуация ты с друзьями поехала в горы и тут тебе звонят и говорят что тебе срочно нужно отлучится ...
Ответить
Химия
Подскажите формулу 1-пальмитоил-2-линолеоил-3-стеароилглицерина
Ответить
Математика
Сравните числа:-3,11 и -3,1
Ответить