Ребро куба равна а найти с полная
Математика
Ребро куба равна а найти с полная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь грани = а*а = а^2 таких граней вкубе 6, значит полная площадь = 6a^2
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