Мелкие ростки на заре всю планету держат в серебре , но внезапно отблеск золотой в??пыхнул над серебряной землей . Выйди в этот час и собери серебро и золото зари . (Укажите падежи имен существительные и прилагательные )
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Мелкие ростки на заре всю планету держат в серебре , но внезапно отблеск золотой в??пыхнул над серебряной землей . Выйди в этот час и собери серебро и золото зари . (Укажите падежи имен существительные и прилагательные )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ростки-И.П на заре-П.П планету-В.п в серебре-П.п отблеск-И.п землей--Т.п час-И.п серебро-И.п (прилагательные не поню))) )
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