Мелкие ростки на заре всю планету держат в серебре , но внезапно отблеск золотой в??пыхнул над серебряной землей . Выйди в этот час и собери серебро и золото зари . (Укажите падежи имен существительные и прилагательные )

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Мелкие ростки на заре всю планету держат в серебре , но внезапно отблеск золотой в??пыхнул над серебряной землей . Выйди в этот час и собери серебро и золото зари . (Укажите падежи имен существительные и прилагательные )

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