0,3* 1целая 4,5-0,24=
Математика
0,3* 1целая 4,5-0,24=
Ответ(ы) на вопрос:
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0,3 * 1 целую 4/5 - 0,24 = 3/10
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