Существует ли треугольник со сторонами 3см.,15см..2,2м. 21,5м.,45,15м.,65,5см.,

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Чтобы треугольник мог существовать. должно соблюдаться условие- сумма двух любых его двух сторон должна быть больше, чем третья сторона. В первом варианте такое невозможно, потому что 3 см+15 см не больше, чем 2,2 м. Во втором варианте это так же невозможно, потому что, 21,5 м+65,5 см не больше, чем 45,15 м