Светили это сеществительное?.
Русский язык
Светили это сеществительное?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет что делали? светили это глагол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
К формам повелительного наклонения иногда присоединяеться частица -ка (например ??еши-ка эту задачу ). А может ли она присоединяться к формам единс...
Литература
Зачем по вашему в романе Дубровский таким образом переставлены события что мы лишь в 11 главе узнаём что дефорж и Дубровский одно и то же лицо. вос...
Русский язык