Связанный текст на тему поздняя осень 5 предложений

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Поздняя осень. Многие считают это время скучным. грустным и печальным. Наверное, так и есть. Обычно в этот период льют бесконечные дожди, почти не выходит солнце, не поют птицы, дни выглядят серыми, начинает раньше темнеть. Деревья стоят уже совсем голые, листья облетели. Небо нависает низко серыми тучами. Кажется, сама природа грустит о том, что собран последний урожай, улетели последние птицы на юг, уходит последнее тепло. Есть стихи у русского поэта Николая Некрасова, которые очень точно рисуют эту неприветливую картину:"Поздняя осень, Грачи улетели, Лес обнажился, Поля опустели."В такие дни совсем не хочется выходить на улицу, а тем более, идти гулять в лес или даже в парк. Земля сырая, всюду слякоть, без резиновых сапог вряд ли обойдешься, а в резиновых сапогах - холодно. Ветер поднимается такой, что ломает зонтик как спичку или просто выворачивает его наизнанку. Мало кто любит погоду в конце осени. А Александр Пушкин так и написал: "Дни поздней осени бранят обыкновенно..." То есть, обычно люди совершенно не рады тому, что предлагает нам погода в конце ноября. Они вполне справедливо ругают конец осени за плохую погоду, бесконечный дождь и грязь. Человек в такое время кажется себе очень одиноким.Но ведь и в такой погоде можно найти что-то приятное. Например, в такую погоду очень хорошо почитать книжку или смотреть в окно на дождь и мечтать. Под дождь отлично думается и мечтается. Это знают, например, режиссеры фильмов и часто показывают героев, которые смотрят через стекло на капли дождя и в это время к ним в голову приходят решения их проблем или какие-то фантастические планы.Но и поздней осенью бывают очень приятные дни. Вдруг прекращается дождь и немного теплеет, над землей клубится туман. Дышится легко. До первого мороза и снегопада еще несколько дней, можно пройтись без варежек или даже без шапки и насладиться последним теплым деньком. А наутро все скует мороз. Тонким льдом, прозрачным как стекло, покроются лужицы. Зима чувствуется близко-близко, но пока не выпал снег, осень считается хозяйкой.А мама уже приготовила и теплые сапожки, и пуховик, и теплый шарф, и вязаную шапку, которые надо будет надеть, если выпадет снег. Поздней осенью мы ждем-не дождемся снега, зимы, настоящего мороза. Ожидание - это еще одно настроение поздней осени. И оно совсем не грустное. Ведь так сильно можно ждать только чего-то очень хорошего.