Свиристель какое склонение какой род

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Свиристель какое склонение какой род
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж.р. 3 скл. ...........
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